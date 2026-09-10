MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|MTU Aero Engines-Analyse im Fokus
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10.09.2026 11:43:46
MTU Aero Engines-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein
Die US-Bank JPMorgan hat MTU den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Overweight", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Beim Triebwerksbauer MTU glaubt David Perry, dass die im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie auf die Kosten für den Rückruf von GFT-Triebwerken zurückgeht. Dieser sollte bis Ende 2026 aber weitgehend abgeschlossen sein und eine deutlich verbesserte neue GFT-Version bald an den Start gehen.
Zwischen Kursziel und Realität: Die MTU Aero Engines-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Aktie legte um 11:24 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 344,90 EUR zu. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16 433 MTU Aero Engines-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 1,8 Prozent nach unten.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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