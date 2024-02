MTU Aero Engines-Analyse: MTU Aero Engines-Aktie von UBS AG mit Buy bewertet

Die Schweizer Großbank UBS hat MTU vorerst auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Die überraschend gesenkte Dividende des Triebwerksbauers liege deutlich unter der Konsensschätzung, schrieb Analystin Kseniia Maslova am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Auch der Ausblick für den Barmittelzufluss erscheine schwach. Der für 2024 angepeilte Umsatz sei eine positive Überraschung, wobei nicht ganz klar sei, wovon diese Entwicklung getragen werden solle. Die Expertin will nun Einstufung und Kursziel für die Aktie überdenken.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der MTU Aero Engines-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 08:03 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,2 Prozent auf 213,50 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 0,70 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 250 MTU Aero Engines-Aktien. Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 9,7 Prozent zu Buche. MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren.

