MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Aktienempfehlung
|
24.02.2026 09:48:06
MTU Aero Engines-Analyse: Sector Perform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 390 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Konsens liege leicht über dem Mittelpunkt der Ausblicksspanne, schrieb Mark Fielding am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Insgesamt dürfte sich aber kaum etwas ändern.
Aktienanalyse online: Die MTU Aero Engines-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:31 Uhr verlor das Papier 4,2 Prozent auf 380,70 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 2,44 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 42 083 MTU Aero Engines-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das MTU Aero Engines-Papier um 7,1 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 24.02.2026 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:47 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:47 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
09:48
|MTU Aero Engines-Analyse: Sector Perform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie (finanzen.at)
|
09:46
|MTU-Aktie dennoch im Minus: Starke Lieferungen und Wachstumsaussichten (finanzen.at)
|
09:39
|MTU Aero Engines-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet (finanzen.at)
|
09:37
|AKTIE IM FOKUS: MTU kommen nach Zahlen an Rekordhoch vorerst nicht mehr ran (dpa-AFX)
|
09:30
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:30
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX startet im Minus (finanzen.at)
|
08:13
|WDH: MTU erhöht Dividende nach Gewinnsprung kräftig - Weiteres Wachstum 2026 (dpa-AFX)
|
08:08
|MTU erhöht Dividende nach Gewinnsprung kräftig - Weiteres Wachstum 2026 (dpa-AFX)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|08:59
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:49
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:49
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.02.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:56
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|20.01.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|374,60
|-5,55%