MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

Aktienempfehlung 24.02.2026 09:48:06

MTU Aero Engines-Analyse: Sector Perform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der MTU Aero Engines-Aktie durch RBC Capital Markets.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 390 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Konsens liege leicht über dem Mittelpunkt der Ausblicksspanne, schrieb Mark Fielding am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Insgesamt dürfte sich aber kaum etwas ändern.

Aktienanalyse online: Die MTU Aero Engines-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:31 Uhr verlor das Papier 4,2 Prozent auf 380,70 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 2,44 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 42 083 MTU Aero Engines-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das MTU Aero Engines-Papier um 7,1 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 24.02.2026 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:47 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 02:47 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

