MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|
08.01.2026 17:54:45
MTU Aero Engines platziert Wandelschuldverschreibungen
DOW JONES--MTU Aero Engines hat erfolgreich neue Wandelschuldverschreibungen platziert. Wie der Triebwerksspezialist mitteilte, haben die Wandelschuldverschreibungen im Gesamtvolumen von 600 Millionen Euro eine Laufzeit von sieben Jahren und sechs Monaten und werden nicht verzinst. Der Ausgabepreis wurde auf 100 Prozent festgesetzt. Die Rückzahlung der Wandelanleihe soll, sofern nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft, zum aufgezinsten Rückzahlungsbetrag von 105 Prozent des Nennbetrags erfolgen, was einer Rendite bis zur Endfälligkeit von 0,651 Prozent entspricht. Der anfängliche Wandlungspreis wurde mit einer Wandlungsprämie von 47,5 Prozent auf den Referenzaktienkurs festgesetzt.
Mit den Erlösen aus der neuen Wandelanleihe will MTU einen ausstehenden Schuldtitel, der im nächsten Jahr fällig wird, vorzeitig ablösen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/ros
(END) Dow Jones Newswires
January 08, 2026 11:55 ET (16:55 GMT)
