MTU Aero will angeblich Marktanteile in Kernsegment verdoppeln

Der Turbinenhersteller MTU Aero will seine Marktanteile im Triebwerksbereich deutlich ausbauen und setzt dabei auch auf eine neue Geschäftspolitik des US-Herstellers Boeing.

"Ich bin zuversichtlich, dass wir beim Nachfolgemodell für die Boeing 737 den Marktzugang bekommen. Dann könnten wir unseren Marktanteil in diesem Schlüsselsegment verdoppeln", sagte MTU-Aero -Chef Reiner Winkler der Euro am Sonntag. Bislang biete nur Airbus beim A320 neo zwei Triebwerke unterschiedlicher Hersteller an. Bei der Boeing 737 werde dagegen nur ein Triebwerk eines Herstellers angeboten. "Das hat historische Gründe. Ich bin zuversichtlich, dass beim Nachfolger für die 737 diese Schranke fällt. Dann werden wie bei Airbus zwei Triebwerke verschiedener Konsortien angeboten", sagte Winkler weiter.

Der MTU-Chef schloss zudem aus, dass der Triebwerkshersteller in nächster Zeit zum Ziel einer Übernahme werden könnte. "Im Moment halte ich das für unwahrscheinlich. Zum einen wegen unserer hohen Bewertung. Zum anderen fehlt mir die Fantasie, wer das sein könnte." Insbesondere schloss Winkler die Übernahme durch einen chinesischen Käufer wie beim Roboterbauer KUKA "definitiv aus". Neben technologischen Hürden würde dies am Widerstand der großen US-Systempartner, aber auch am deutschen Außenwirtschaftsgesetz scheitern.

FRANKFURT (Dow Jones)