MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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Kaufempfehlung 07.04.2026 09:45:39

MTU-Aktie höher: Kepler Cheuvreux sagt "Kaufen"

MTU-Aktie höher: Kepler Cheuvreux sagt "Kaufen"

Die Aktien von MTU haben am Dienstagmorgen nach der Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux an ihre jüngste Stabilisierung angeknüpft.

Die Papiere des Triebwerkbauers MTU stiegen via XETRA zuletzt um 0,41 Prozent auf 317,60 Euro.

Die Kepler-Experten kappten ihr Kursziel zwar auf 365 Euro, signalisieren damit allerdings gut 15 Prozent Erholungspotenzial. Um das aktuelle Kursniveau zu rechtfertigen, müssten ihre Schätzungen für 2030 um ein Fünftel niedriger liegen, so die Kepler-Analysten.

Sie sehen die jüngste Kurskorrektur daher als gute Einstiegschance.

/ag/zb

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

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Kepler stuft MTU auf `Neutral` - Aktie gibt deutlich nach

Bildquelle: MTU Aero Engines

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