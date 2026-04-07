MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Kaufempfehlung
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07.04.2026 09:45:39
MTU-Aktie höher: Kepler Cheuvreux sagt "Kaufen"
Die Papiere des Triebwerkbauers MTU stiegen via XETRA zuletzt um 0,41 Prozent auf 317,60 Euro.
Die Kepler-Experten kappten ihr Kursziel zwar auf 365 Euro, signalisieren damit allerdings gut 15 Prozent Erholungspotenzial. Um das aktuelle Kursniveau zu rechtfertigen, müssten ihre Schätzungen für 2030 um ein Fünftel niedriger liegen, so die Kepler-Analysten.
Sie sehen die jüngste Kurskorrektur daher als gute Einstiegschance.
/ag/zb
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
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Bildquelle: MTU Aero Engines
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