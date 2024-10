MTU-Aktie im Plus: MTU präsentiert starke Zahlen

Der DAX -Konzern berichtete über einen bereinigten Gewinn nach Steuern von 541 Millionen Euro, was einem Plus von 23 Prozent entspricht. Unbereinigt und unverwässert stieg das Ergebnis je Aktie auf plus 3,90 von minus 10,61 Euro.

Wie bekannt hat MTU in den ersten neun Monaten 2024 die bereinigten Umsatz- und Ergebniswerte durchweg gesteigert: Der bereinigte Umsatz nahm um 14 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro zu. Das bereinigte operative Ergebnis wuchs um 25 Prozent und erreichte 744 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge stieg von 12,8 Prozent auf 14,0 Prozent.

"Wir nutzen alle Chancen, die uns der Markt bietet. Gleichzeitig begegnen wir den anhaltenden Herausforderungen des Marktes mit geeigneten Maßnahmen", sagte MTU-Chef Lars Wagner nun. "Damit waren wir in den ersten neun Monaten 2024 so erfolgreich, dass wir unser Ergebnisziel von 1 Milliarde Euro bereits ein Jahr früher erreichen können als ursprünglich geplant." Die MTU hatte sich das Milliardenziel für 2025 vorgenommen. Jetzt prognostiziert das Unternehmen bereits für 2024 ein bereinigtes EBIT von etwas über 1 Milliarde Euro.

In den ersten neun Monaten 2024 verzeichnete die MTU in allen Geschäftsbereichen ein Umsatzplus. Den höchsten Umsatzzuwachs erzielte das Unternehmen im Militärgeschäft: Hier stieg der bereinigte Umsatz um 16 Prozent auf 426 Millionen Euro. Wachstumstreiber waren der A400M-Antrieb TP400-D6, die New Generation Fighter Engine für die nächste europäische Kampfflugzeug-Generation und das Eurofighter-Triebwerk EJ200.

In der zivilen Instandhaltung nahm der bereinigte Umsatz um 15 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro zu. Der bereinigte Umsatz im zivilen Triebwerksgeschäft erreichte ein Plus von 9 Prozent auf 1,4 Milliarde Euro.

Der Auftragsbestand lag Ende September bei 23,4 (31.12.2023: 24,4) Milliarden Euro.

Im XETRA-Handel am Donnerstag verbucht die MTU-Aktie zeitweise ein Plus von 0,91 Prozent auf 311,00 Euro. Im Handelsverlauf erreichte das Papier bei 314,80 Euro zudem ein neues Rekordhoch.

FRANKFURT (Dow Jones)