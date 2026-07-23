MTU Aero Engines Aktie

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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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Nachfrage 23.07.2026 16:01:42

MTU-Aktie in Rot: Farnborough beschert MTU Aero Aufträge in Milliionenhöhe

MTU-Aktie in Rot: Farnborough beschert MTU Aero Aufträge in Milliionenhöhe

MTU Aero Engines hat sich bei der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough einer soliden Nachfrage erfreut.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er bei der Messe Aufträge in Höhe von 500 Millionen US-Dollar an Land gezogen. Bestellt worden seien Triebwerke für Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge und Langstreckenmaschinen ebenso wie für Regionalflugzeuge. "Die hohe Nachfrage unterstreicht die positiven Wachstumsperspektiven der MTU", sagte Vorstandschef Johannes Bussmann.

Die MTU-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,59 Prozent tiefer bei 338,90 Euro.

DJG/mgo/kla

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Bildquelle: MTU Aero Engines

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