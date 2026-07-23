MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Nachfrage
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23.07.2026 16:01:42
MTU-Aktie in Rot: Farnborough beschert MTU Aero Aufträge in Milliionenhöhe
Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er bei der Messe Aufträge in Höhe von 500 Millionen US-Dollar an Land gezogen. Bestellt worden seien Triebwerke für Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge und Langstreckenmaschinen ebenso wie für Regionalflugzeuge. "Die hohe Nachfrage unterstreicht die positiven Wachstumsperspektiven der MTU", sagte Vorstandschef Johannes Bussmann.
Die MTU-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,59 Prozent tiefer bei 338,90 Euro.
DJG/mgo/kla
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