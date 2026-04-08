MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|AeroDesignWorks
|
08.04.2026 15:19:40
MTU-Aktie legt kräftig zu: Portfolio wächst durch Übernahme von Drohnenantriebs-Technologie
"Mit AeroDesignWorks erhalten wir einen beschleunigten und zugleich substanziellen Markteintritt in ein zentrales Zukunftsfeld", sagte MTU-Programmvorstand Ottmar Pfänder. Das Kölner High-Tech-Unternehmen AeroDesignWorks wurde 2011 aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt ausgegründet und hat rund 40 Mitarbeiter.
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Bildquelle: MTU Aero Engines
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