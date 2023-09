MTU-Aktie schwächer: JPMorgan reduziert Kursziel

Die Kosten für eine ungeplante Überholung von GTF-Triebwerken fielen deutlich geringer aus als befürchtet, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte zwar seine Schätzungen für den Barmittelzufluss (FCF) und setzt nun wegen des gestiegenen Risikoprofils niedrigere Bewertungskennziffern an. Zum neuen Ziel habe die MTU -Aktie nach ihrem deutlichen Rückgang aber immer noch 35 Prozent Luft nach oben.

Im XETRA-Handel verliert die MTU-Aktie zwischenzeitlich 0,23 Prozent auf 174,30 Euro.

/gl/zb

NEW YORK (dpa-AFX Broker)