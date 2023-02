MTU-Aktie trotzdem mit Gewinnen: Hauck Aufhäuser stuft MTU auf "Sell" herab und kürzt das Kurziel

Der Umsatz des Triebwerksherstellers MTU Aero Engines sei unter den Erwartungen geblieben, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei hätten sich Lieferkettenprobleme als hartnäckiger als gedacht erwiesen. Hinzu kämen der gesenkte Ausblick und die hohe Bewertung./mf/glDie MTU-Aktie steigt via XETRA zeitweise dennoch um 3,81 Prozent auf 226,30 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2023 / 08:27 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2023 / 08:27 / MEZ

HAMBURG (dpa-AFX)