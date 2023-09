MTU-Aktie unter Druck: UBS und JPMorgan ändern Rating für MTU zunächst nicht

JPMorgan belässt MTU auf 'Overweight' - Ziel 265 Euro

Die Kursreaktion der Aktie auf die Probleme mit den von MTU Aero Engines mitentwickelten GFT-Triebwerken erscheine übertrieben, schrieb Analystin Kseniia Maslova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mangels positiver Kurstreiber bleibt sie aber zurückhaltend und will die für Mittwochnachmittag angekündigte Konferenz zu diesem Thema abwarten.

Die US-Bank JPMorgan hat MTU auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Nach der Mitteilung des US-Luft- und Raumfahrtkonzerns Raytheon zu überraschend hohen Gesamtkosten für fehlerhafte GTF-Triebwerke seien die Papiere des daran ebenfalls beteiligten Triebwerksbauers MTU um zwölf Prozent gefallen, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An seiner Bewertung von MTU werde er vor der dazu angekündigten Konferenz am Mittwochnachmittag aber noch nichts ändern.

Zeitweise verliert die MTU-Aktie im XETRA-Geschäft 2,19 Prozent auf 178,75 Euro.

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)