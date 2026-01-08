MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Wandelschuldverschreibungen 08.01.2026 08:38:43

MTU-Aktie: Wandelanleihe für Refinanzierung genutzt

MTU-Aktie: Wandelanleihe für Refinanzierung genutzt

MTU Aero Engines will mit einer neuen Wandelanleihe ausreichend Geld einsammeln, um einen ausstehenden Schuldtitel vorzeitig abzulösen, der im nächsten Jahr fällig wird.

Der Triebwerksspezialist MTU kündigte die Ausgabe nicht besicherter Wandelschuldverschreibungen im Gesamtvolumen von 600 Millionen Euro an. Zugleich bot er Investoren der Wandelschuldverschreibung 2027 an, ihre Schuldtitel für den kompletten Gesamtnennbetrag von 500 Millionen Euro zurückzukaufen - zu einem anfänglichen Kaufpreis von 118,30 Prozent des Nennbetrags. Hinzu kommen ausstehende Zinsen.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

MTU-Aktie zieht an: Ausblick verbessert

Bildquelle: MTU Aero Engines

Nachrichten zu MTU Aero Engines AGmehr Nachrichten