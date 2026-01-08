MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Wandelschuldverschreibungen
|
08.01.2026 08:38:43
MTU-Aktie: Wandelanleihe für Refinanzierung genutzt
Der Triebwerksspezialist MTU kündigte die Ausgabe nicht besicherter Wandelschuldverschreibungen im Gesamtvolumen von 600 Millionen Euro an. Zugleich bot er Investoren der Wandelschuldverschreibung 2027 an, ihre Schuldtitel für den kompletten Gesamtnennbetrag von 500 Millionen Euro zurückzukaufen - zu einem anfänglichen Kaufpreis von 118,30 Prozent des Nennbetrags. Hinzu kommen ausstehende Zinsen.
DOW JONES
Bildquelle: MTU Aero Engines
