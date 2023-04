MTU-Aktie zieht an: Deutliches Umsatz- und Gewinnwachstum im ersten Quartal

Wie der DAX -Konzern mitteilte, kletterte der Umsatz in den drei Monaten auf 1,54 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis erreichte 212 Millionen, die EBIT-Marge entsprechend 13,7 Prozent. Die Umsatz- und Ergebniswerte liegen "deutlich über den Markterwartungen", so das Münchener Unternehmen.

Im Vorjahr hatte die MTU Aero Engines AG laut damaligem Quartalsbericht 1,18 Milliarden Euro umgesetzt. Das bereinigte EBIT lag bei 131 Millionen Euro, die Marge bei 11,1 Prozent.

"Die Markterwartungen für das Quartal lagen beim Umsatz bei 1,41 Milliarden Euro, beim bereinigten Ergebnis bei 172 Millionen Euro", so MTU am Montag weiter. Vor Konsolidierungseffekten erzielte die MTU im OEM-Segment ein bereinigtes Ergebnis von 141 Millionen Euro und in der zivilen Instandhaltung von 70 Millionen Euro. Der Free Cash Flow habe mit 93 (Vorjahr: 134) Millionen Euro "auf dem Niveau der Markterwartungen" in Höhe von 97 Millionen Euro gelegten.

Details zu den Geschäftszahlen im ersten Quartal sollen bei Vorlage der Quartalsmitteilung am 26. April veröffentlicht werden.

Via XETRA klettert die MTU-Aktie zeitweise um 2,05 Prozent auf 233,60 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)