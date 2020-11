MTU-Joint-Venture in China plant zweiten Standort

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Joint Venture des Triebwerksherstellers MTU in China plant den Aufbau eines zweiten Standorts, um von der erwarteten steigenden Nachfrage nach Triebwerksdienstleistungen zu profitieren. Der Standort der MTU Maintenance Zhuhai Co., Ltd. soll eine anfängliche Jahreskapazität von 250 Shop Visits haben und voraussichtlich im Jahr 2024 in Betrieb gehen, teilte die MTU Aero Engines AG mit. Der Erwerb eines 150.000 Quadratmeter großen Grundstücks im benachbarten Jinwan-Distrikt sei bereits mit der lokalen Regierung vereinbar worden, und das Projekt werde nun in die detaillierte Planungs- und Bauphase eintreten.

Das Joint Venture mit China Southern Airline hab im zweiten Quartal zwar die Krise zu spüren bekommen, inzwischen liege die Auslastung des Standortes in der Sonderwirtschaftszone in Zhuhai aber wieder bei nahezu 100 Prozent.

"Wir haben entschieden, in einen zusätzlichen Standort zu investieren, da wir zuversichtlich sind, dass sich die Erholung im asiatischen Raum fortsetzt und die steigende Nachfrage nach Triebwerksdienstleistungen für Narrowbody-Triebwerke weiteres Wachstum ermöglicht", sagt Michael Schreyögg, Programmvorstand der MTU Aero Engines.

Der nun geplante Standort wird sich auf Narrowbody-Triebwerke von Pratt & Whitney konzentrieren, über einen eigenen Prüfstand (65.000 lbf) verfügen und nach aktuellen Schätzungen rund 600 e Mitarbeiter beschäftigen.

November 24, 2020 06:59 ET (11:59 GMT)