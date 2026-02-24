MTU Aero Engines Aktie

MTU Aero Engines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

24.02.2026 08:11:43

MTU liefert 2025 und stellt weiteres Wachstum in Aussicht

DOW JONES--Der Triebwerkshersteller MTU hat im vierten Quartal weiter zugelegt und seine Jahresprognose beim Umsatz am oberen Ende erreicht und beim operativen Ergebnis sowie beim Cashflow übertroffen. Die Aktionäre sollen eine deutlich höhere Dividende von 3,60 Euro pro Aktie erhalten, nach 2,20 Euro im Vorjahr. Für das laufende Geschäftsjahr stellte MTU weiteres Wachstum in Aussicht.

"Die langfristigen Wachstumschancen für unsere Branche sind positiv und wir sehen uns hervorragend positioniert, davon zu profitieren", sagte CEO Johannes Bussmann laut der Mitteilung.

Der bereinigte Umsatz stieg im vergangenen Jahr um 18 Prozent auf 8,76 Milliarden Euro. Davon entfielen 2,88 Milliarden auf das Triebwerksgeschäft (OEM) und 5,96 Milliarden Euro auf die zivile Instandhaltung (MRO). Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte um 29 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 15,5 Prozent und lag damit am oberen Ende der mittelfristigen Margenprognose für das Jahr 2030.

MTU hatte einen Umsatz von 8,6 bis 8,8 Milliarden Euro und einen Anstieg des bereinigten EBIT im mittleren Zwanziger-Prozentbereich in Aussicht gestellt. Der freie Cashflow mehr als verdoppelte sich von 183 Millionen auf 378 Millionen Euro und lag damit über der Prognosespanne von 300 bis 350 Millionen Euro.

Für 2026 erwartet MTU einen Umsatz von 9,2 bis 9,7 Milliarden Euro, ein bereinigtes EBIT von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro. Die sogenannte Cash Conversion Rate (CCR), das Verhältnis von freien Cashflow zu bereinigtem Gewinn nach Steuern, soll auf 45 bis 55 Prozent steigen, nach 39,1 Prozent im vergangenen Jahr.

Kontakt zur Autorin: stefanie.haxel@wsj.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2026 02:12 ET (07:12 GMT)

