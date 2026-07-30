MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Ziele erhöht
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30.07.2026 11:27:00
MTU liefert starkes Quartal und macht Anlegern Hoffnung - Aktie im Plus
"Die Mittel wollen wir für unser organisches Wachstum nutzen und uns sowohl im OEM- als auch im MRO-Geschäft an neuen Programmen beteiligen", sagte Konzernchef Johannes Bussmann laut der Mitteilung. "In weiteren Schritten stehen der Shareholder-Return und mögliche M&A-Aktivitäten im Fokus."
Der Free Cashflow stieg im zweiten Quartal um 92 Prozent auf 117 Millionen Euro. Analysten hatten im Konsens lediglich ein Plus von 39 Prozent auf 85 Millionen Euro erwartet. Die Cash Conversion Rate im ersten Halbjahr von 59 Prozent lag "klar über unseren Erwartungen für das Gesamtjahr", sagte Finanzvorständin Katja Garcia Vila laut der Mitteilung. Vor diesem Hintergrund werde für 2026 nun eine CCR von 50 bis 60 Prozent angestrebt, so Garcia Vila. Bisher lag das Ziel bei 45 bis 55 Prozent.
Der Umsatz stieg im Zeitraum April bis Juni um 17 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro, wie MTU mitteilte. Davon entfielen 571 Millionen auf das zivile Triebwerksgeschäft (OEM) und 156 Millionen Euro auf das militärische Triebwerksgeschäft. Mit ziviler Instandhaltung erzielte der Konzern einen Umsatz von 1,75 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg nur 4 Prozent auf 372 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge schrumpfte von 17,4 auf 15,2 Prozent. Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 2,25 Milliarden gerechnet, das bereinigte EBIT traf die Erwartungen.
Für 2026 erwartet MTU weiterhin einen Umsatz von 9,2 bis 9,7 Milliarden Euro, ein bereinigtes EBIT von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro.
Die MTU-Aktie klettert im XETRA-Handle zwischenzeitlich um 4,23 Prozent auf 371,70 Euro.
DOW JONES
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