MTV jetzt ohne Musikvideos im Programm

BERLIN (dpa-AFX) - Der Musiksender MTV Germany streicht Musikvideos aus seinem Programm. Der Fernsehkanal will künftig stattdessen auf andere Schwerpunkte setzen, wie aus dem Programmplan für diesen Monat hervorgeht. So laufen im Januar vor allem Clipshows, Dokusoaps und Reality-Formate, darunter "Germany Shore", "Caught In The Act: Unfaithful" oder "Catfish: The TV Show".

In der Nacht auf Neujahr sollten die letzten Musikstrecken zu sehen sein, darunter "MTV in the Mix". Eine Sprecherin bestätigte auf Anfrage, dass sich das Programm ab Januar verändert. Schon seit Jahren wird verstärkt auf Reality-Shows und andere Unterhaltungsformate gesetzt.

MTV prägte ganze Generationen und Popkultur

Der 1981 in den USA gestartete Fernsehsender prägte mit Musikvideos ganze Generationen und die Popkultur. Es war der weltweit erste Musiksender mit 24-Stunden-Programm. Inzwischen hat MTV mehrere nationale Ableger.

In Deutschland startete der Kanal im Jahr 1997. Der Musiksender gründete damals den Ableger MTV Germany als Reaktion auf den Konkurrenzdruck des deutschsprachigen Musiksenders Viva, der mittlerweile abgeschaltet ist./sza/DP/zb

