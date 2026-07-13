MTY Food Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MTY Food Group veröffentlichte am 10.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,67 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,49 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 279,9 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 304,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at