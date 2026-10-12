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12.10.2026 06:31:29
MTY Food Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
MTY Food Group lud am 09.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,08 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,22 CAD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MTY Food Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 277,7 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 297,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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