MTY Food Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MTY Food Group veröffentlichte am 10.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 1,62 CAD. Im letzten Jahr hatte MTY Food Group einen Gewinn von 0,070 CAD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,98 Prozent auf 267,8 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 284,8 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at