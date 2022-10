Mubadala-Anteil an Borealis dürfte zu ADNOC wandern

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Details und Einordnung ---------------------------------------------------------------------

Der Anteil des Staatsfonds Mubadala aus Abu Dhabi an der OMV-Tochter Borealis dürfte innerhalb des Emirats zum staatlichen Ölkonzern ADNOC wechseln. "25 Prozent sind zur Zeit im Besitz von Mubadala und diese 25 Prozent sind in Diskussion und werden wahrscheinlich den Eigentümer wechseln", sagte OMV-Chef Alfred Stern am Freitag. Die OMV hält 75 Prozent an dem Petrochemieunternehmen.

Die Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) hatte heuer im April angekündigt, den Borealis-Anteil von Mubadala zu übernehmen.

Mubadala selbst ist mit 24,9 Prozent zweitgrößter OMV-Aktionär hinter der Staatsholding ÖBAG mit 31,5 Prozent.

pro/tpo

ISIN AT0000743059 WEB http://www.borealisgroup.com http://www.omv.com