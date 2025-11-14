Mubarrad Transport gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mubarrad Transport stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,84 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,6 Millionen KWD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,7 Millionen KWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at