Mubarrad Transport verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mubarrad Transport lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das vergangene Quartal hat Mubarrad Transport mit einem Umsatz von insgesamt 0,5 Millionen KWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,5 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren, um 12,77 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at