Mudanjiang Hengfeng Paper stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mudanjiang Hengfeng Paper äußerte sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Mit einem EPS von 0,18 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Mudanjiang Hengfeng Paper mit 0,180 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Mit einem Umsatz von 679,7 Millionen CNY, gegenüber 712,6 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,61 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at