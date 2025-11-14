Mudra Lifestyle: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mudra Lifestyle veröffentlichte am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4,05 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mudra Lifestyle -0,070 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 443,9 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 337,5 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at