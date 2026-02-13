Mudra Lifestyle hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mudra Lifestyle hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,60 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mudra Lifestyle 0,650 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,87 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 659,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 672,5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at