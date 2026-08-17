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17.08.2026 06:31:29
Mudra Lifestyle: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Mudra Lifestyle stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,86 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mudra Lifestyle ein EPS von -1,060 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Mudra Lifestyle im vergangenen Quartal 756,0 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mudra Lifestyle 727,1 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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