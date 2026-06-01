Mudra Lifestyle: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mudra Lifestyle hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,15 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,46 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,49 Prozent auf 885,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,04 Milliarden INR gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -9,860 INR. Im Vorjahr waren 2,85 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 7,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,61 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,82 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at