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30.04.2026 06:31:29
Mudrick Capital Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Mudrick Capital Acquisition A stellte am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS lag bei -0,54 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,470 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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