Mudrick Capital Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse

Mudrick Capital Acquisition A hat am 03.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD gegenüber -0,510 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Mudrick Capital Acquisition A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,940 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -2,630 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at