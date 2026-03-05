|
Mudrick Capital Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse
Mudrick Capital Acquisition A hat am 03.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD gegenüber -0,510 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Mudrick Capital Acquisition A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,940 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -2,630 USD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
