Mudrick Capital Acquisition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mudrick Capital Acquisition A hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mudrick Capital Acquisition A -0,220 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at