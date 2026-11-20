E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
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20.11.2026 15:54:38
Mühlenbeck wird zum Strom-Drehkreuz im Norden
MÜHLENBECK (dpa-AFX) - Bei einem der wichtigsten Knotenpunkte im Energienetz des Nordens geht es voran: Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz hat nach eigenen Angaben die Genehmigung für den Bau eines Umspannwerks und eines Konverters in Mecklenburg-Vorpommern erhalten. An dem Verknüpfungspunkt in Mühlenbeck (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sollen künftig sechs Leitungen auf Höchst-, Hoch- und Mittelspannungsebene zusammengeführt werden.
Das ermöglicht es, große Mengen klimaneutral erzeugten Strom aus Mecklenburg-Vorpommern sowie aus Windparks in Nord- und Ostsee zuverlässig in das Übertragungsnetz einzubinden. Von dort aus kann der Strom in ganz Deutschland genutzt werden. Die Genehmigung umfasst ein Umspannwerk mit 15 Transformatoren und dem ersten von insgesamt drei geplanten Stromrichtern.
Schlüsselknoten für Norddeutschland
"Der Netzverknüpfungspunkt Mühlenbeck wird zu einem Schlüsselknoten der Energiewende in Norddeutschland", sagte Stefan Kapferer, Vorsitzender der Geschäftsführung von 50Hertz. Von hier aus solle künftig viel erneuerbarer Strom nach Westmecklenburg, in die Metropolregion Hamburg und zu den Industriestandorten im Süden gebracht werden
Der Baubeginn ist für Anfang 2027 vorgesehen. Den Antrag hatte die Firma im November 2025 beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg gestellt. Die Behörde hatte zuvor bereits vorbereitende Maßnahmen genehmigt, darunter eine Baustraße und die Herrichtung der Bauflächen. Der Netzverknüpfungspunkt Mühlenbeck gehört laut 50Hertz zu den zentralen Projekten zur Einbindung erneuerbarer Energien in Deutschland./bto/DP/mis
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