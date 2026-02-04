|
Mueller Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Mueller Industries veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS belief sich auf 1,38 USD gegenüber 1,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 962,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mueller Industries einen Umsatz von 923,5 Millionen USD eingefahren.
Mueller Industries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 6,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 5,31 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,18 Milliarden USD – ein Plus von 10,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Mueller Industries 3,77 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
