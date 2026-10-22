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22.10.2026 06:31:29
Mueller Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Mueller Industries hat am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,940 USD je Aktie vermeldet.
Mueller Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,42 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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