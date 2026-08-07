Mueller Water Products B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mueller Water Products B stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,43 USD. Im letzten Jahr hatte Mueller Water Products B einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Mueller Water Products B im vergangenen Quartal 395,9 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mueller Water Products B 380,3 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at