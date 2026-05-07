Mueller Water Products B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mueller Water Products B hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mueller Water Products B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,52 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 384,4 Millionen USD im Vergleich zu 364,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at