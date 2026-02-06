|
Mueller Water Products B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Mueller Water Products B lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Es stand ein EPS von 0,27 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mueller Water Products B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 USD in den Büchern gestanden.
Mueller Water Products B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 318,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 304,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
