Mueller Water Products B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mueller Water Products B veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 376,5 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 380,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,48 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at