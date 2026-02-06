Mueller Water Products öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mueller Water Products stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 318,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 304,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at