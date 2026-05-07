Mueller Water Products öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mueller Water Products hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Mueller Water Products 384,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 364,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at