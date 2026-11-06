Mueller Water Products: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mueller Water Products ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mueller Water Products die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,33 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Mueller Water Products ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,330 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,13 Prozent zurück. Hier wurden 376,5 Millionen USD gegenüber 380,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,48 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Mueller Water Products 1,43 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at