Mueller Water Products stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mueller Water Products veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mueller Water Products 0,330 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Mueller Water Products mit einem Umsatz von insgesamt 395,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 380,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,10 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at