Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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03.07.2026 20:51:57
München freut sich auf spannendes Finalwochenende bei der 37. BMW International Open.
+++ Hennie Du Plessis (RSA) nach der zweiten Runde der BMW International Open an der Spitze +++ Fünf Deutsche fürs Wochenende qualifiziert +++ Amateur Finn Kölle (GER) nur vier Schläge hinter dem Führenden +++ 44 Eagles nach der zweiten Runde +++ Startzeiten für Samstag +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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