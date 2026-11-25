MÜNCHEN (dpa-AFX) - München hat erstmals offiziell beim Internationalen Olympischen Komitee sein Konzept für die Austragung von Sommerspielen vorgestellt. In einer Videoschalte präsentierte die bayerische Landeshauptstadt und andere deutschen Vertreter einer Kommission, die sich um künftige Ausrichter kümmert ("Future Host Commission"), ihre Ideen für die Spiele 2036.

"Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir dem IOC die Schwerpunkte des Konzepts vorgestellt und die Alleinstellungsmerkmale unserer Bewerbung betont", sagte Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne). "Dazu zählen insbesondere das lebendige olympische Erbe von 1972, die einzigartige Nachhaltigkeit durch einen vielfältig genutzten Olympiapark sowie der große Rückhalt der Münchner Stadtgesellschaft."

Neben Krause nahmen Sport-Staatsminister Ronald Rauhe, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) der Präsident Thomas Weikert und Vorstandschef Otto Fricke sowie die IOC-Mitglieder Kim Bui und Michael Mronz teil. Laut DOSB referierten alle über unterschiedliche Schwerpunkte der Bewerbung. Der Dachverband unterstrich den "Schulterschluss aller beteiligter Partner". Eine Einschätzung, wie die Präsentation beim IOC ankam, wurde nicht mitgeteilt.

Auch die sechs Rivalen sprechen beim IOC vor

2036 ist der erste Termin, der für München infrage kommt. Die Stadt hatte zwar auch ihr Interesse für 2040 und 2044 hinterlegt und bei der Bevölkerung abgefragt - aktuell aber geht es beim IOC nur um Olympia in zehn Jahren. Um die Ausgabe bewerben sich neben München als deutschem Vertreter auch noch Indien, Katar, Südkorea, Südafrika, Ungarn und die Türkei. Auch jene Anwärter wurden in diesen Tagen vom IOC zur Vorstellung eingeladen.

Die Präsentation für die Ringe-Organisation war nur ein Schritt von noch mehreren, die vor der Vergabe der Spiele anstehen. Im Frühjahr 2027 entscheidet das IOC, welche Kandidaten bereits ausscheiden und mit wem es in einen sogenannten "Strategischen Dialog" tritt. Im Dezember 2028 folgt dann der nächste Schnitt, wenn die Dachorganisation einen oder mehrere bevorzugte Gastgeber für den "Zielgerichteten Dialog" ernennt.

Stadt stellt Weichen für Planungen des olympischen Dorfs

Der finale Zuschlag als Ausrichter wird Mitte 2029 bei der IOC-Generalversammlung erteilt. Sollte Europa nicht zum Zuge kommen, würde München für 2040 oder 2044 erneut antreten. Die Stadt wirbt vor allem mit ihrer Erfahrung als Veranstalterin von Großevents, mit kurzen Wegen und vor allem auch der Nachhaltigkeit dank bereits vorhandener Wettkampfstätten.

Am Vormittag hatte der Münchner Stadtrat 8,95 Millionen Euro bereitgestellt für Bauleitplanverfahren im Nordosten der Stadt, wo ein olympisches Dorf entstehen soll.

Olympia-Gegner schließen sich zusammen

Derweil schlossen sich die Olympia-Gegner hierzulande zum Bündnis NOlympia Deutschland zusammen, dem künftigen Dach der bislang regionalen Gruppen wie NOlympia München, NOlympia Berlin oder NOlympia Kiel. In der Küstenstadt in Schleswig-Holstein sind die Segelwettbewerbe geplant. "Ziel des Bündnisses ist es, dass sich Deutschland aus dem Bewerbungsverfahren für 2036 zurückzieht", hieß es in einer Mitteilung der Olympia-Gegner./msw/DP/mis