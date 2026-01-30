Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse im Fokus
|
30.01.2026 11:58:47
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Barclays Capital vergibt Overweight
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 616 auf 613 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Claudia Gaspari ging am Donnerstag in ihrer Branchenanalyse zu europäischen Versichern auf die "Jagd nach Ergebnisdynamik". Aktuell lasse der Sektor sie vermissen, was zum bisher relativ schwachen Kursverlauf 2026 geführt habe. Ab dem zweiten Halbjahr dürfte es nach dem Solvency-II-Review wieder aufregender werden, so die Expertin. Zusätzliche 2 bis 3 Prozent der Marktkapitalisierung könnten dann frei werden für ergebniswirksame Maßnahmen. ASR Nederland rage mit der größten Chance heraus.
Aktienbewertung im Detail: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 11:42 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 514,20 EUR nach oben. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 19,21 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 34 825 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 8,5 Prozent. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
30.01.26
|EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
30.01.26
|EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information (EQS Group)
|
30.01.26
|Börse Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
28.01.26
|EQS-PVR: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
27.01.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 in Grün (finanzen.at)
|
27.01.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.01.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|30.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|21.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.