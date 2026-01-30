Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Analyse im Fokus 30.01.2026 11:58:47

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Barclays Capital vergibt Overweight

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Claudia Gaspari einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 616 auf 613 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Claudia Gaspari ging am Donnerstag in ihrer Branchenanalyse zu europäischen Versichern auf die "Jagd nach Ergebnisdynamik". Aktuell lasse der Sektor sie vermissen, was zum bisher relativ schwachen Kursverlauf 2026 geführt habe. Ab dem zweiten Halbjahr dürfte es nach dem Solvency-II-Review wieder aufregender werden, so die Expertin. Zusätzliche 2 bis 3 Prozent der Marktkapitalisierung könnten dann frei werden für ergebniswirksame Maßnahmen. ASR Nederland rage mit der größten Chance heraus.

Aktienbewertung im Detail: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 11:42 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 514,20 EUR nach oben. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 19,21 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 34 825 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 8,5 Prozent. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

