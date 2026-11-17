Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Aktie im Blick
|
17.11.2026 14:22:48
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 594 auf 644 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Selbst Seelenfrieden habe einen Preis, schrieb Claudia Gaspari am Dienstag in ihrem Kommentar zu Europas Versicherungsbranche. Sie goutiert die Defensivqualitäten wie Rendite, Berechenbarkeit der Gewinnentwicklung und Bilanzstärke. Allerdings habe die jüngste Kursstärke den Sektor entgegen schwächelnder Fundamentaldaten zu weit nach oben getrieben. Sie rät nun zur Untergewichtung der Branche in den Anlageportfolios. Ihre Top-Empfehlungen bleiben Prudential und Hiscox für überdurchschnittliches Wachstum. Generali sieht sie dagegen am kritischsten wegen einer aus ihrer Sicht nicht gerechtfertigten Übernahmefantasie-Prämie.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:06 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 587,80 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 9,56 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 60 633 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 9,5 Prozent aufwärts. Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am 25.02.2027 präsentieren.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 20:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 03:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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