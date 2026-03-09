Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

Aktie unter die Lupe 09.03.2026 12:19:53

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Sector Perform

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurde von RBC Capital Markets genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 600 auf 570 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Rückversicherer habe bei der Vorlage der Jahreszahlen trotz der ehrgeizigen Fünfjahresziele vom Dezember an seinem Ausblick festgehalten, schrieb Ben Cohen in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Er senkte seine Ergebnisprognosen je Aktie ein wenig. Munich Re sei wohl der am besten kapitalisierte Versicherer Europas, und die Aktie dürfte sich in wirtschaftlich unsicheren Zeiten besser schlagen als die Konkurrenz. Die Bewertung sei aber nicht günstig.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 527,60 EUR zu. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 8,04 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie belief sich zuletzt auf 81 640 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 verlor die Aktie um 6,2 Prozent. Am 12.05.2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz für Q1 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 18:19 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

Aktien in diesem Artikel

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 529,40 0,76%

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

