Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

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Aktienanalyse 14.08.2026 13:19:47

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral

Goldman Sachs Group Inc. hat eine sorgfältige Analyse der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 557 auf 533 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht der Münchner an. Beim Kursziel setzte er einen etwas geringeren Bewertungsmultiplikator an.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft konnte um 13:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 517,80 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 2,94 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 52 283 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gehandelt. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 3,5 Prozent. Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:46 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images

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