Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Rating im Fokus
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07.08.2026 10:22:47
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Hold
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Erfreulich sei der Beitrag der Ergo zum guten zweiten Quartal, schrieb Philip Kett am Freitag nach endgültigen Quartalszahlen. Bei der Solvabilität der Münchner stehe nun eine 3 vorne. Die Eigenmittelausstattung erreichte 304 Prozent und lag damit über dem Konsens.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Das Papier von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft befand sich um 10:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,8 Prozent auf 508,20 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 18,06 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 97 377 Stück. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 5,3 Prozent nach unten. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzkennzahlen wird am 07.08.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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